Medellín: a Maluma le negaron ingreso a un bar porque vestía una pantaloneta

Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, quienes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten... Cómo te veas no define quien eres! NO VUELVO! — MALUMA (@maluma) March 7, 2024

Asimismo, manifestó que no regresaría al lugar, del que no se sabe su ubicación y tampoco en qué fecha se registró el lamentable caso de posible discriminación.