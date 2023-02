Macnelly Torrres renunció a ‘Survivor, la isla de los famosos’

En esta ocasión, se suma al listado el exfutbolista Macnelly Torres, quien frente a cámaras, decidió anunciar su retiro voluntario del concurso por falta de “aguante” y “razones personales”.

En palabras del exjugador de fútbol, “el juego se presentó de una forma que no esperaba, acá gana el que tenga más aguante y yo lastimosamente ya no lo tengo”. Adicionalmente, añadió “siento que tengo la cabeza en otro lado realmente y traté de competir al máximo, pero la supervivencia es un tema difícil que uno no se alcanza a imaginar”.