Luisito Comunica aparece en la portada de Playboy África fumando marihuana

Acompañado de la modelo Jaqueline Mosa y fumando un cigarro de marihuana, el "influencer" mexicano Luisito Comunica entró al selecto grupo de hombres que han protagonizado una portada de la popular revista para adultos Playboy, en su caso en la edición africana.

"Este mes yo soy la portada de Playboy, no sé si me da risa, no sé si me dan ganas de llorar, esto es algo muy 'cool' (bueno). Yo soy fan de la revista desde que era un niño", aseguró el "youtuber", de 30 años, en sus redes sociales.

En 2020, el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny se convirtió en el primer latino en protagonizar la portada digital de la firma estadounidense.