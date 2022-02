Gala empoderada: Los Óscar tendrá tres presentadoras

La gala de los Óscar de este año contará con un trío de presentadoras, conformado por las talentosas actrices Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes, según varias informaciones publicadas por la prensa de Hollywood.

El diario Variety compartió la información, que posteriormente han confirmado otros medios especializados como The Hollywood Reporter y The Wrap, aunque la Academia de Hollywood no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto.

Schumer, Hall y Sykes afirmaron por su parte que quieren que “la gente se prepare para pasar un buen rato”.

Así, la prensa de Los Ángeles (EE.UU.) se ha adelantado a una de las sorpresas mejor guardadas de la ceremonia, que la cadena ABC tenía previsto anunciar este semana durante la programación matinal.