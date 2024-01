La razón por la cual Lina Tejeiro no estará en ‘La casa de los famosos’

Para el programa, donde juntan a artistas famosos en una casa para que convivan las 24 horas del día siendo monitoreados por cámaras, ya están confirmados varios miembros de la farándula colombiana como Diana Ángel, Marta Isabel Bolaños, Sebastián Gutiérrez, ‘La Segura’ y William Trujillo.

Sin embargo, hay una famosa actriz que usuarios en redes sociales han preguntando sobre una posible participación en el reality: Lina Tejeiro.

La misma actriz se encargó de aclarar los rumores y revelarles a sus seguidores la razón de por qué no estará en el programa. En una dinámica de preguntas, Tejeiro aclaró que sí fue invitada, pero a la versión estadounidense, pero que sin embargo decidió no entrar.

"Oigan, para 'La casa de los famosos Colombia' no voy a estar como participante. Yo iba para 'La casa de los famosos Estados Unidos', tenía que viajar a finales de enero para ir a internarme en esta casa con 21 famosos. Yo ya tenía decidido que me iba desde el año pasado, desde septiembre o antes ya estaba clarísima que yo me iba", dijo en primera instancia Lina.

Sin embargo, seguidamente explicó lo que le impidió ir, asegurando que fue algo que le pegó muy duro.