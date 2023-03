“Creo que la del problema soy yo”: Lina Tejeiro sobre sus relaciones

Esto fue aprovechado por los fanáticos de la actriz para hacer preguntas bastante personales, como el hecho de por qué sus relaciones no son duraderas.

Por supuesto que la primera pregunta a Tejeiro fue si actualmente se mantiene en alguna relación, a lo que respondió un rotundo no.

“Yo soy de las que termina una relación y bloqueo. Entonces no hay manera de volver a tener contacto con ninguno”, dijo Lina ante el cuestionamiento sobre si suele mantener contacto con sus ex. La historia fue borrada minutos después.

Seguidamente, le preguntaron la razón por la cual no dura en las relaciones, a lo que respondió: “De hecho, he tenido relaciones largas, de tres años, nueve años. Esa fue mi relación más larga, la de nueve años, pero de pronto lo dices porque mi última relación no duró ni siquiera tres meses y que si el problema es mío, yo creo que sí”.

Agregó: “El problema mío es tener muy claro lo que quiero como pareja y lo que no estoy dispuesta a soportar como pareja, entonces si a mí no me dan lo que yo espero, sencillamente finalizo la relación”.