Lele Pons comparte emotivo video que la hizo llorar, ¿de qué se trata?

Brandon Armstrong es un bailarín y compañero de Lele Pons en el programa 'Dancing with the stars', que sorprendió a la influencer con una hermosa dedicatoria en sus redes sociales.

"Está bien, todavía no creo que tenga todos mis pensamientos juntos, sobre todo esto, pero incluso si lo hiciera, no creo que sea capaz de decirlos todos. Esta temporada ha sido un momento genial para mí profesionalmente, pero aún mejor personalmente. ¡Sabía justo cuando conocí a Lele que nosotros dos seríamos amigos para siempre! Desde el primer día, cuando casi me atropellas con tu coche, hasta ver a todos tus amigos venir y apoyarte y, por supuesto, todas las cosas locas que hiciste todos los días. Apesta que terminara temprano porque siento que teníamos muchos más recuerdos que hacer, pero definitivamente hicimos algunos geniales", escribió el bailarín en su cuenta de Instagram.