Actriz Laura Vignatti confesó que fue secuestrada y golpeada por su ex

La artista, quien decidió romper su silencio con la intención ayudar a otras mujeres que estén pasando por una situación parecida, lo hizo en una entrevista a la psicóloga española Silvia Olmedo.

Las declaraciones de Vignatti, reconocida por su participación en telenovelas como ‘Mi marido tiene familia’, ‘Las Amazonas’, ‘Lo imperdonable’ y ‘Como dice el dicho’, se hicieron virales por palabras fuertes como que “estaba viva de milagro”.

“Me fueron pasando las cosas, siento como si hubiera estado en una película, como en otra dimensión… Había encontrado una familia en él, me entró por donde yo necesitaba y no me di cuenta…”, dijo la actriz, agregando que la situación la afectó tanto que estuvo varios meses alejada de la televisión.

Relató que todo cambió con respecto al hombre en cuestión, pues en un principio lo veía como su apoyo incondicional y luego tomó una serie acciones amenazantes.

“Quería mandar a gente para que me cuidara, que estuviera ahí conmigo, para controlarme… Era una cosa rara que terminaba haciendo lo que él quería sin darme cuenta… Siento como si me hubiera drogado, como si me hubiera dado algo que yo no reaccionaba a las cosas que veía que no estaban bien”, confesó.