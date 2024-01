‘La sociedad de la nieve’ bate récords en Netflix

Tal y como ha desvelado Netflix con sus datos, La Sociedad de la Nieve ya ha entrado en su lista de películas más populares de habla no inglesa de la plataforma. Este ránking toma como referentes las visualizaciones de cada filme en un período de tres meses desde su estreno. Pero es que a la cinta española le han bastado únicamente 11 días para colarse en el top 10. Un récord sensacional solo comparable los estrenos de los primeros puestos de dicha lista. Por el momento, acumula 51 millones de visualizaciones, superando a la también española Bajo Cero.

Así las cosas, aún le quedan prácticamente 80 días para seguir engordando esa cifra. Por tanto, es previsible que escale bastante más en el ranking. Los siguientes objetivos de La Sociedad de la Nieve son la alemana Sin novedad en el frente con 52 millones de visualizaciones, la sueca Cangrejo Negro con 53,9 millones y a la italiana Me llamo Venganza con 56,4 millones. Si la trayectoria sigue tal y como hasta ahora, no será difícil que las rebase en apenas unos días. Los puestos más altos de la lista están algo más lejanos, aunque para nada imposibles. El top 1 es para a noruega Trol, que sumó 103 millones de visualizaciones. Las tres siguientes son las españolas Nowhere (85,7 millones), El hoyo (82,8 millones) y A través de mi ventana (61,1 millones). Solo el tiempo dirá si logra superarlas.