¿Regresa la cuarta temporada de ‘El Capo’ con la presencia de ‘La Perris’?

Cabe mencionar que, en cierto momento, la actriz contó por qué no apareció en otras producciones.

“De la actuación no me he retirado, me fui a vivir fuera durante siete años a México y trabajé un poco en televisión y con proyectos en teatro, que fue lo que realmente estudié y es lo que me gusta, estuve creando y explorando manifestaciones artísticas, con base a la actuación. Allá me dediqué mucho a la yoga y la sanación sonora, a través de las vibraciones, algo que siempre fue alterno a mis procesos creativos”.

En cuanto a la nueva temporada de ‘El Capo’, Puerta no ha dado detalles de lo que viene pues su personaje murió en la segunda temporada.