Periodista denunció extorsión con fotos íntimas tras ser víctima de robo

A partir de ahí, la situación se convirtió en un drama, pues los ladrones empezaron a extorsionar a la mujer con publicar una serie de fotografías íntimas que se encontraban en el celular de Laura Camila. La bogotana indicó que los sujetos enviaron algunas de sus fotografías a al menos 15 de sus contactos.

“Nos comenzó a extorsionar que iba a publicar en mis redes nudes mías que encontró en el celular si no le dábamos en código para desbloquearlo”, señaló. Asimismo, la periodista compartió los mensajes que recibió de los criminales.

“Fui a la Fiscalía, pues el denuncio, me enviaron al Gaula porque me estaban extorsionando. Me dijeron que no fuera a ceder, que no diera el código porque iban a comenzar a extorsionarme con otras cosas, entonces le dije al tipo: publíquelas”.

Luego que la comunicadora enviara este mensaje, el ladrón le indicó que le devolvería el celular si a cambio le daba 2.700.000., condición a la que accedió con la esperanza de recuperar sus elementos hurtados.

“El man me puso un punto de encuentro en el centro comercial Shopping a las tres de la tarde”, señaló.