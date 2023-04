¿La nueva canción de Anuel AA está dirigida a Karol G?

Luego del lanzamiento de canción, en redes sociales se especuló que podría estar relacionada con Karol G, quien sostuvo una relación sentimental con Anuel y una de las parejas más populares del género urbano que separó a principios de 2021.

“Vuelve, el loco te necesita. Me tiras cuando andes solita. Vuelve, dame una noche bien rica, por siempre tú vas a ser la bebecita. Recuerda que lo real no se olvida. Me tira’ cuando estés bellaquita, vuelve, dame una noche bien rica. Por siempre la bebecita”, dice el tema.