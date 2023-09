Así fue la pelea entre Nicolás Arrieta y La Liendra: ¿Quién ganó?

Más pasión que técnica. Más deseo de rivalidad que espectáculo boxístico. Y sin embargo, no dejó de ser un interesante momento. Nicolás Arrieta y La Liendra, dos de los generadores de contenido más conocidos en Colombia, se enfrentaron en la noche de este viernes 1 de septiembre en la pelea estelar de King Of The Ring, una velada boxística desarrollada en la ciudad de Bogotá, que fue pensada en volver realidad uno de los momentos más deseados por cientos de internautas: ver a ambos influencers enfrentarse a golpes sobre un encordado.

Limar asperezas con la contundencia limpia de los golpes fue el reto planteado para ambos generadores de contenido, quienes se enfrentaron a un año de la invitación que en su momento le hizo la Liendra a Arrieta a través de un stream en Twitch.

En ese momento, Arrieta le respondió: “Si hay que pelear en un ring yo me subo, pero creo que eso ya sería abusar de un niño en condición de desnutrición”, haciendo alusión a la condición física de quien, meses después, se convertiría en su rival de turno.

Ese duelo comenzó a materializarse y fue formalmente confirmado al público a través de una conferencia de prensa que se hizo viral en redes sociales luego de que Arrieta decidiera lanzarle a la Liendra una cartilla de Nacho, haciendo alusión a que el paisa “no es más que un analfabeta”.

Así la Liendra noquee a Nicolás Arrieta a los 10 segundos de pelea, NUNCA nadie va a olvidar que lo cachetear0n con una cartilla de Nacho Lee por ignorante. Eso debe doler más que cualquier Knockout pic.twitter.com/OmK9w2o9w3 — Físico Impuro (@FisicoImpuro) August 23, 2023

Eso sentenció el interés de miles de internautas, quienes coincidieron para ver la velada de este viernes en el Royal Center de la ciudad de Bogotá. Allí, tanto la Liendra como Nicolás Arrieta dieron un pleito en el que no primó la técnica sino el corazón. Sin embargo, en redes sociales abundan opiniones que coinciden en que no pasó de ser un enfrentamiento 'aburrido'.

Al final, luego de tres asaltos, los jueces del enfrentamiento decretaron a La Liendra como ganador, otorgándole un cinturón similar al de un campeón mundial por su triunfo.