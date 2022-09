A la ‘Toxi Costeña’ le cerraron su cuenta de Instagram por nueva canción

En el momento en que se dio a conocer con 'Macta llega', esta casa editorial habló con la 'toxicosteña'.

“Yo narro situaciones de la vida real, de cosas que les han pasado a mis amigas, a mí, a personas que conozco, pero de manera jocosa. La gente se siente identificada porque son historias cotidianas. Siento que si no tuviera vulgaridad no fuera exitosa porque ese es el atractivo de la página, lo chévere, lo bacano, es que me atrevo a decir las cosas ‘sin pelos en la lengua’, es decir, la tiro plena”, dijo Ávila.