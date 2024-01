Artista chilena Karen Paola reveló que Juanes le realizó incómoda propuesta

Por su parte, indicó que en ese tiempo se encontraba iniciando una relación sentimental con Juan Pedro Verdier.

“Lo que sí sé que le dije fue: ‘Yo estoy pololeando (en relación sentimental), me parece horrible’. Me sentí muy mal (…) Yo lo admiraba como artista, pero me mató”, manifestó.

Y añadió: “Yo me acuerdo como salirme de mí y decirle: ‘¡Yo no soy una p…!’. Me molestó bastante y me sentí muy mal y, después de eso, yo me tenía que subir al escenario a cantar”.