La cantante Karen Lizarazo sorprendió en La voz Kids

El programa musical La Voz Kids deja en evidencia el gran talento que alberga Colombia con las nuevas generaciones y cada noche los niños participantes del programa tienen la oportunidad de mostrar sus cualidades con el canto.

Lo cierto es que todos los niños se han robado el corazón de los colombianos por cuenta de la ternura y el esfuerzo que realizan para mantenerse en la competencia que, por cierto, se encuentra muy reñida.

Cada noche trae consigo sorpresas tanto para los participantes como para los televidentes que se mantienen conectados con el concurso. Precisamente, en el más reciente capítulo, apareció la cantante vallenata Karen Lizarazo.

Lizarazo terminó dándole una mano a Greeicy Rendón con la preparación de Nehemías Camaño para su próxima presentación. El niño de 11 años es oriundo de Montelíbano, Córdoba, es amante del vallenato, cuenta con una impactante capacidad vocal y destreza para tocar el acordeón.

Este encuentro no solo fue un sueño para el menor, quien también lleva su camino por el mundo del vallenato, sino también para la artista.

“Haber estado en La Voz Kids es algo que no me imaginé, porque ese fue un sueño que yo también tuve. Es increíble, no solamente es el sueño de los niños que participan ahí, sino también de las personas que, como yo, desde niña soñamos con estar en este tipo de realities o en este tipo de programas”, relató Lizarazo.

Concluyó: “Sea como sea, como participante, como jurado, como público o como lo que sea, estar en ese escenario, en ese diamante, es un sueño para cualquier artista que ha crecido pensando en todo esto del entretenimiento”.

