La indirecta que Karen Lizarazo habría lanzado en contra de Ana del Castillo

“No se preocupe que yo no seré 38 C, pero yo con estas 32 B resuelvo igual y doy los vueltos… Que lo diga el acordeonero, verdad que eso no pasa aquí”, fueron las palabras de Lizarazo.

Todo esto tiene que ver con lo confesado por Del Castillo sobre la relación que mantiene con su acordeonero José Alcides ‘Chide’ García, quien también hizo parte de Los K Morales con quien había oficializado su unión musical el 14 de enero de 2023.

La pareja, que al parecer mantenía su relación en secreto desde hace varios meses ya, se muestra ahora cariñosa en redes.

Ana se ha enamorado nuevamente de las notas de un acordeón. En sus relaciones anteriores, los reyes vallenatos Javier Matta y Saúl Lallemand habían logrado conquistar su corazón; en esta oportunidad, los escenarios, viajes y hoteles, fueron cómplices para que se gestara una nueva flechada.