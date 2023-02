La Ballena, película nominada a los Óscar, ¿‘gordofóbica’?

Fue a través de un video en TikTok que la influencer apodada la ‘Fatshonista’ dio su opinión al respecto. “Es una película sumamente gordofóbica que te recomiendo definitivamente no ver; en especial si tienes un problema de trastorno de la conducta alimentaria o lo has tenido, o si has tenido gordofobia internalizada”, expresó.

Según la Fatshonista, La Ballena está hecha desde una perspectiva gordofóbica con morbo hacia una persona que tiene una lucha contra la obesidad mórbida y que constantemente a lo largo del largometraje se hace hincapié en su peso, cuando en realidad, según la influencer, la película retrata problemas como depresión, gestión emocional y trastorno de la conducta alimentaria.