El futbolista del Manchester City Kyle Walker habló sobre su doble vida

Además, reconoció ser el culpable de la situación que hoy ha generado “mucho dolor” en su familia.

“Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad de las decisiones que he tomado y que han perjudicado a otras personas. Nadie me puso un arma en la cabeza y me dijo que tenía que hacer estas cosas”, dijo.

“El único culpable soy yo. Tengo roles y responsabilidades de las que soy consciente y he tomado decisiones estúpidas. Pero necesito reconocer mis errores; se lo debo a todos. Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder”, añadió.