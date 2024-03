Kim Kardashian es criticada por comentario que hizo de Kate Middleton

Esta acción no pasó desapercibida para los usuarios de la plataforma, quienes expresaron su indignación ante lo que consideraron una burla insensible hacia alguien que enfrenta dificultades personales.

Los comentarios críticos hacia Kardashian no tardaron en aparecer: "Es cruel burlarse de alguien cuando está deprimido", "Esta 'broma' no es amable", "Probablemente parecerá cruel con el tiempo", "Eso es simplemente ser insensible, no tiene gracia", fueron algunas de las reacciones más destacadas.

La controversia desatada por este incidente ha dañado la imagen pública de Kim Kardashian, conocida por su papel polémico en la industria del entretenimiento estadounidense.