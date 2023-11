De esta manera podrá alquilar y dormir en la casa de Juanes

Así lo dieron a conocer el multiganador del Grammy Latino y la plataforma de alquiler a través de redes sociales y un comunicado, en el que explicaron que el alquiler de la propiedad, ubicada en Envigado, Antioquia, es gratis.

Los fanáticos de Juanes podrán acceder a la plataforma para buscar reservar este espacio, por una noche, el 28 de noviembre desde las 11:00 a.m. (hora colombiana) en www.airbnb.com/casadejuanes. La estadía estará disponible para el 9 y 10 de diciembre.

“Nunca he abierto las puertas de mi casa como en esta ocasión. Esta es la invitación más personal que he hecho hasta ahora para que quienes me han acompañado a lo largo de mi carrera, y son fanáticos de viajar y conectar con la naturaleza, puedan reservar uno de mis espacios favoritos en el mundo en Airbnb”, aseguró Juanes.