¿El trabajo de sus sueños? Joven gana más de US$6.000 por ver Los Simpson

El joven desde pequeño es un fiel seguidor de ‘Los Simpson’ y sin dudar, aplicó para lo que él considera el trabajo de sus sueños. Townley, oriundo de Nottingham, se enteró de la vacante gracias a su hermano y amigos, quienes lo etiquetaran en un anuncio en línea que buscaba personas para ver la obra de Matt Groening. “Todos mis amigos y familiares conocen mi obsesión por la serie”, explicó Townley.

En su horario laboral, Alexander mira con detenimiento cada capítulo de 'Los Simpson' mientras disfruta de una caja de donas que su empleador le envía. Se me pide que analice críticamente cada episodio y me lleno de rosquillas veganas gratuitas que me envían cada semana, ¿a quién no le gustaría?”, expresó.