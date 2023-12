Actriz Laura Lara envuelta en escándalo tras agredir a mujer en plena calle

Posteriormente le hace un gesto obsceno. “Vea, para que el video quede con pistola. Pena no me da, Llame a la policía que aquí la estamos esperando... de aquí no es, venga le digo, 302, ahí (le señala su casa). Laura Lara″.

La actitud de la mujer se torna clasista cuándo le pregunta por el nombre a lo que Mariana le responde y después pregunta “¿dónde vive?”. Y continúa: “Porque de acá no son. Estos gamines de acá no son, estos tres gamines de acá no son. ¿Listo?”.

Luego del incidente Laura Lara salió a dar su versión de lo ocurrido aceptando que había actuado de una manera errática.

“Estoy aquí dando la cara, mi comportamiento no fue el adecuado. Siempre saco a mi perrito en la calle cerrada que es donde vivo. Sí, sin collar y créanme que después de esta experiencia no volverá a pasar″, indicó en un video publicado en su cuenta de Instagram.