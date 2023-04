Josse Narváez habló de su audición en ‘Hombres a la plancha’

En cuanto a su vida laboral y nuevos proyectos, recientemente se conoció que Narváez hace parte de la obra de teatro musical ‘Hombres a la plancha’ que se lleva a cabo con canciones desde los ochentas hasta los 2000 como un show de música televisivo.

“Hoy se empieza a materializar nuevamente un sueño, uno porque por el que he luchado y trabajado toda la vida, los que me conocen, los más cercanos, mi familia, los amigos, lo saben; sin embargo el destino siempre se encargaba de ponerme en otros lugares que agradezco, y donde seguramente Dios me quería para cumplir sus propósitos divinos; la música y los intentos por diferentes motivos siempre quedaban aplazados”, dijo el actor a través de cuenta de Instagram, en una emotiva publicación en escena.