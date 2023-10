Actor de ‘Full House’ reveló que fue víctima de abuso sexual cuando era niño

Stamos, de 60 años, dio a conocer este duro suceso en medio de una entrevista con la revista estadounidense 'People' a propósito del lanzamiento de su libro de memorias 'If You Would Have Told Me', que estará a la venta desde el próximo martes 24 de octubre.

El actor adelantó que en su libro habla sobre este abuso que sufrió cuando tenía 10 u 11 años de edad, por parte de una niñera. Además, narra una "historia universal sobre la amistad, el amor, la pérdida y el coraje de abrazar el amor una vez más", de acuerdo con la sinopsis de la obra.