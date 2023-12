“En el afrobeat he ido encontrando mi identidad”: Jhosy

Para un artista emergente ser profeta en su propia tierra es quizá lo más difícil y Jhosy lo ha ido logrando de a poco, cuenta que en el Caribe es donde más siente el apoyo de su gente, especialmente en ciudades como Barranquilla.

“La verdad es difícil. Pero aquí en Barranquilla siempre me reciben con los brazos abiertos, literal. Gusta muchísimo mi música. Digamos que soy bastante particular a los demás. Pero sí siento que he construido una familia, ¿sabes? Y eso para mí significa muchísimo. Mucha gente me escribe”.