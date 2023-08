Jenny López dijo que su primer beso fue con su novio Jhonny Rivera

“Una vez íbamos para un concierto en La Macarena en Medellín, él me invitó y fue por medio de doña Julieta que quería cantar esa canción en la Ciudad de México como era ya un viaje más largo y ya era otro costo, todo el tema lo asumió mi papá, entonces Johnny por medio Julieta nos dijo que viajáramos los dos juntos con mi papá y viajar en el bus con la agrupación, los porteños”.

Y agregó: “Yo terminé trabajando de planta con Johnny con la agrupación, pero hasta ese momento nunca hubo ningún acercamiento amoroso, por el contrario, solamente amistad”, manifestó.

Además, reveló que uno de los detalles que realizó Rivera para su cumpleaños número 19 empezó a despertar en ella un sentimiento de más que una amistad. Pero, ¿en qué consistió el detalle?, según López, el artista decidió acompañarla – junto a su familia- en la fecha especial que creía pasaría totalmente sola.

“Yo me quedé con ese detalle que para mí fue muy especial y muy bonito. El caso es que ese detalle me marcó muchísimo y de ahí en adelante yo empecé a sentir una atracción muy bonita, además porque me parece que es un hombre lleno de cualidades. Cuando yo ya cumplí los 20 él también me manifestó que había como una atracción, y decidimos iniciar una relación”, manifestó.