Jena Malone agredida sexualmente durante rodaje de ‘Los juegos del hambre'

La carta de Jena Malone:

"Esta foto fue tomada durante el rodaje de 'Sinsajo parte 2' y justo después de decir adiós a todos los miembros del set. Estábamos rodando en una hermosa finca de una región de Francia y le pedí al conductor que me dejara salir a ese prado para poder llorar y capturar ese momento. Ese tiempo en París fue extremadamente duro para mí, estaba pasando por una mala ruptura y también fui agredida sexualmente por alguien con quien había trabajado, estaba llena de gratitud por este proyecto, por las personas con las que hice amistad, y este increíble personaje que pude interpretar. Fue una mezcla de emociones que ahora estoy aprendiendo a administrar. Desearía que no estuviera relacionado con un evento tan traumático para mí, pero supongo que ese es el verdadero lado tempestuoso de la vida. Cómo compensar el caos con la belleza. He trabajado muy duro para sanar y entender la justicia, sobre cómo hacer las paces con la persona que me violó y conmigo misma. Ha sido duro hablar sobre 'Los juegos del hambre' y Johanna Mason sin sentir la marca de ese momento, pero estoy lista para avanzar y reclamar la alegría y los logros que tuve. Les mando mucho amor a los supervivientes que están ahí afuera. El proceso es muy lento y no es fácil. Quiero decir que estoy aquí para quien necesite hablar, desahogarse o abrir espacios no públicos. Por favor, mándame un mensaje privado si necesitas un espacio seguro para ser escuchado".