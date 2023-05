Jean Carlos Centeno reveló cómo se enteró que era adoptado

“Orgulloso, y agradecido con ella por darme la vida. No me dejó en un canasto en la puerta de un convento, me dejó en los brazos de su familia y eso se lo voy a agradecer toda la vida”, contó el artista.

“Tengo a mi madre biológica viva, le he pedido en ocasiones a mi hermano que organicemos algo para ella, para que se mude a mi ciudad, para que yo pueda alquilar un apartamento o una casa cómoda para que esté con mi hermano, que vive en Cúcuta. Quiero que viva en Valledupar, donde yo resido para tener más cerca a mi madre, aunque siempre estuvo lejos”, añadió.