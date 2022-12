Janemar y un reguetón con voz femenina en ‘Perro Trauma’

La cantante cubana Janelys Martínez Viu mejor conocida como Janemar, radicada en Estados Unidos platicó sobre su disco “El Peluche” y su sencillo “Perro Trauma”.

“Es un disco dedicado por completo a la mujer, cada frase, cada pensamiento nace para darle voz a las mujeres que, como yo, tenemos algo que decir, así me siento en este momento como ese símbolo que por mucho tiempo ha sido querido, deseado, apapachado, admirado, contrario a lo que alguna vez sentí y debo admitir también que los peluches son mi debilidad, los amo”. “Les adelanto que de las canciones que lo conformaran son: “Juguete”, “Primera Cita”, “Mala Ficha”, entre otras”.

@janemar_oficial explicó “El Peluche es un grito de la mujer actual sobre las cosas que vivimos día a día y por las que hemos pasado todas, nos habla del empoderamiento de la mujer luego de crecer y cerrar capítulos para darnos segundas oportunidades hacia la felicidad con ritmos frescos y muy bailables”.

Al hablar de su equipo de trabajo, Janemar dijo “tengo en equipazo al que le debo todo lo que hemos logrado y entre ellos están L. Flow, Livan Padron, Papi Lacho, Michel Kzual, Lifak, Bandolero, FrankPal, Kadel, Jerry, Ayinson, Julio Rodríguez, a todos gracias por confiar en mi”.

Sobre su sencillo “Perro Trauma”, @janemar_oficial manifestó “narra un momento de mi vida en el que un hombre me dejó, me humilló, me hizo los días muy difíciles y después de un tiempo regresó buscando perdón porque no encontró a ninguna mejor que yo, pasó el tiempo y después de curadas las heridas decidimos hacer esta canción, que marcó un antes y un después en mi carrera y que nos tiene a muchos obsesionados”.

Janemar mencionó que le gustaría colaborar con la cantautora española Rosalía; la cantautora argentina Nathy Peluso; la cantante estadounidense Becky G; la cantautora colombiana Karol G; la cantante mexicana Thalía; la cantante Danna Paola; la cantante brasileña Anitta; el cantante puertorriqueño Bad Bunny; el rapero puertorriqueño Rauw Alejandro; el cantante colombiano Maluma; el cantante puertorriqueño Lenny Tavárez; los cantantes Ozuna y Daddy Yankee.

De México, @janemar_oficial declaró “cuando pienso en el país se me iluminan los ojos, porque siempre lo he visto como ese lugar del que me encantaría ser parte, hace un tiempo tuve el placer de visitarlo y me enamoré de su gente, su música, sus comidas, el servicio, la alegría que se respira, el cariño de las personas hacia sus artistas, creo que es algo que lo identifica y me hace desear muy fuerte tener un rinconcito en el corazón de México”.

Al aconsejar a las nuevas generaciones de artistas, Janemar dijo “siendo honesta les avisaría que no es nada fácil, por lo que necesitan estar segur@ que la música es su gran pasión, pero si tienen claro lo que quieren y es lo que aman, que vayan por su sueño con todo, el camino es largo pero muy hermoso, porque crecerán y aprenderán demasiado, así que disfruten cada paso que dan y festejen cada logro por pequeño que sea, esos son los momentos que verdaderamente valen la pena vivir”.

De sus proyectos, @janemar_oficial manifestó “en este momento estoy muy enfocada en mi disco, que llegue a cada rincón, que no quede una sola mujer sin cantar a todo pulmón las verdades que encontrarán en “El Peluche “, y que Diosito me dé la oportunidad de llevar este disco a cada país cantándoles en vivo y el poder sentir esa vibra hermosa que estoy segura tienen para dar”.

Los comienzos de Janemar …

@janemar_oficial contó que su amor por la música inició desde los cinco años de edad. “Puedo jurar que fue la música quien me escogió a mí, porque siempre mi pasión más grande es cantar”. “Mi tío me compraba casetes de canciones infantiles y mi abuela me disfrutaba cantando por horas y hasta llamaba a los vecinos para que vinieran a escucharme”. “Siento que el camino apenas comienza y todo lo que me está pasando hoy si Dios lo permite formará parte de mi trayectoria el día de mañana”.

Las dificultades que ha tenido que afrontar Janemar relató que siempre existen pero que su filosofía es verlas como una lección de la cual se puede aprender y de alguna forma eso la fortalece al punto de que lo siguiente que le pasa se convierta en un reto y no en un obstáculo.

“La música es el medio mediante el cual logro expresar realmente todo lo que soy, en la música encuentro ese lugarcito placentero donde siempre quieres estar y de alguna forma siento que me regala vida, por eso la amo y la atesoro tanto”, determinó.

Para terminar, @janemar_oficial reveló “soy amante de un gran show, ese que me permita ser mi mejor versión, con muchos bailarines, músicos y luces, realizar una creación sin limites que me permita regalar lo mejor de mí”.

Redes sociales:

Instagram: @janemar_oficial

Facebook: JaneMar

TikTok: @janemar_oficial

YouTube: JaneMar Oficial