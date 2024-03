Jake Lloyd, Star Wars, fue internado por esquizofrenia

Hace 25 años se estrenó ‘Star Wars: La amenaza fantasma’, película dirigida por George Lucas que contó con la presencia del actor estadounidense Jake Lloyd quien interpretó al pequeño niño Anakin Skywalker.

Sobre su carrera profesional y estado de salud, recientemente su madre Lisa Lloyd reveló algunos detalles en una entrevista en el canal de noticias estadounidense ‘Scripps News’.

“Habría ocurrido igualmente. Creo que es genético. Y su psiquiatra también está de acuerdo en que Jake iba a volverse esquizofrénico”, comentó Lloyd sobre su hijo.

Lisa Lloyd dio a conocer que intentó proteger a su hijo de la fama pues cuando se estrenó la película era un niño que no dimensionada lo que sucedía con su vida a nivel profesional.

“Él simplemente estaba fuera, montando en bicicleta, jugando con sus amigos. Él no lo sabía. No le importaba. Todo el mundo le da mucha importancia a eso. Y es bastante molesto para mí porque Jake era un niño pequeño cuando se estrenó, y realmente no se enteró porque no le dejé entrar en Internet”, explicó la madre.