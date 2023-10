Jada Pinkett revela que Chris Rock la invitó a salir

Jada dijo que: “Chris pensó que nos íbamos a divorciar, así que me llamó y básicamente me dijo: 'Me encantaría invitarte a salir’”. Su reacción ante esta propuesta fue de sorpresa, ya que Chris estaba convencido de que el divorcio era inminente.

“Yo estaba como, ‘¿Qué quieres decir?’ Él me dijo: ‘Bueno, ¿Will y tú no se van a divorciar?’ Yo estaba como, ‘No. Chris, esos son solo rumores’. Estaba consternado”, agregó.

Tras esta confusión, Chris Rock, quien fue el anfitrión de la 94.ª edición de los Óscar, ofreció una disculpa a Jada. Aparentemente, no intentó convencerla de salir en ningún momento posterior.