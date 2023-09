J Balvin almorzó con Jimmy Butler escuchando Diomedes Díaz

Esto le ha permitido juntarse con grandes estrellas del deporte como uno de los jugadores de la NBA, Jimmy Butler, con quien se le vio compartiendo un almuerzo bastante colombiano: una bandeja paisa.

Además, el deportista portaba un sombrero ‘vueltiao’ mientras degustaba este icónico plato. Esta experiencia que tuvo lugar en Nueva York quedó captada en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención de los usuarios fue la música que tenían de fondo mientras disfrutaban de la comida: ‘Amarte más no pude’, de Diomedes Díaz.

“Si tú eras para mí como agua pa’l sediento, acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos, pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento”, sonaba mientras el jugador movía sus hombros intentando bailar esta legendaria canción.

El reguetonero, quien también ha compartido con Cristiano Ronaldo, Dennis Rodman, Scottie Pippen, Falcao y Neymar le dijo a Butler: “es vallenato”.