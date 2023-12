Iván Lalinde preocupó por video en el que sale con máscara de oxígeno

Ante las preguntas, el presentador decidió explicar en sus 'historias' de Instagram la razón por la que tuvo que recurrir al uso de la mascarilla. Primero, Lalinde dio un parte de tranquilidad a sus seguidores, asegurando que no se trataba de nada grave; sin embargo, dijo que se encuentra bastante congestionado por cuenta de una gripa y por eso decidió someterse a terapias respiratorias.

“Me estoy cuidando esta peste, tengo el pecho supercongestionado, me estoy haciendo unas terapias respiratorias. Claudia viene y me hace unos masajes en el pecho, en la espalda. Me pone un medicamento en la mascarilla (de oxígeno) para las nebulizaciones, me hace lavados nasales”, indicó el presentador de 'Día a Día'.