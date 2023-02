Isabella Mebarak, la sobrina de Shakira que llama la atención en Instagram

Recientemente, la artista compartió una fotografía usando un hoodie blanco con la frase "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", prenda que causó furor entre los internautas.

En el post, la barranquillera indicó que el diseño de la prenda había sido creado por su sobrina Isabella Mebarak, por lo cual, el número de seguidores de la joven comenzó a aumentar.

“Sudadera edición limitada diseñada por mi sobrina”, se lee en trino.

Limited edition sweatshirt designed by my niece! Available now on https://t.co/3KDraxDmzP



Sudadera edición limitada diseñada por mi sobrina! Ya disponible en https://t.co/3KDraxDmzP pic.twitter.com/qjPbZRlrPZ