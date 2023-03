Hugo Patiño, de Sábados Felices, contó que tuvo a su última hija a los 76

Recientemente, Patiño, en una entrevista para Kienyke, reveló varios detalles de su vida personal. Entre esas cosas, contó que su otro gran amor es su actual esposa, Dora Castrillón, 40 años mejor que él, y con la que tiene 3 hijos.

En la nota se revela que Patiño conoció a su actual pareja cuando él tenía 55 y ella solo 15. Actualmente, el actor cuenta con 93 y ella 53.

"La familia es todo para mí. Mi señora, mis hijos, son los que me cuidan con la ropa, la comida. Me han enseñado muchas cosas. Yo me he casado dos veces y este es el segundo matrimonio, pero los del primer matrimonio viven en Estados Unidos y están muy bien. Viven con la mamá, me invitan, me llaman y también están muy pendientes", dijo Patiño.