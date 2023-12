La historia del tiktoker Khaby Lame y los famosos con los que ha trabajado

En los más virales, el tiktoker llevaba a cabo actos cotidianos, como pelar un plátano o beber un vaso de agua, de la forma en la que cualquiera lo haría sin pensarlo. Es su modo de reaccionar a un sinfín de vídeos sin sentido que circulan por Internet y proponen soluciones alternativas -y cómicas por absurdas- a acciones mucho más simples y automáticas.

El creador de contenido explicó que eligió hacer los vídeos sin hablar porque el lenguaje mudo se ha convertido en "la lengua mundial", y es que sus seguidores entienden lo que quiere expresar sin articular ninguna palabra.

Asimismo, reveló que su sueño era dar el salto al cine, teniendo como inspiración a su ídolo, el actor Will Smith. "He crecido con mi mito Will Smith, mirando 'El príncipe de Bel-Air' (The Fresh Prince of Bel-Air), mi sueño obviamente es entrar en el mundo del cine y hacer un film con él", expresó.