Hijas de Maradona insisten en que su padre fue asesinado

El entrenador de 60 años estuvo a principios de noviembre de ese año, diez días internado en una clínica de Buenos Aires por anemia, deshidratación y con un “bajón anímico”, pero al hacerle chequeos se le diagnosticó un hematoma subdural por el que fue operado.

Luego, el técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata tuvo “algunos episodios de confusión” que los médicos “asociaron” a “un cuadro de abstinencia”.

No obstante, las mujeres hacen responsable de la tragedia a terceras personas y prometieron no descansar hasta que los culpables sean castigados.

“Dalma y yo no vamos a parar, no nos van a doblegar. Cada día que pasa es un día menos para volvernos a encontrar, a donde sea que estés ojalá estés tranquilo, con tu hermosa sonrisa dibujada y no exista la televisión”.

En un año que ya estaba marcado por la pandemia y sus desafíos, la muerte de Maradona fue un recordatorio de cómo las figuras deportivas pueden unir a las personas y transcender barreras.

A pesar de las diferencias, la gente se unió para celebrar la vida y la carrera de un hombre que inspiró a generaciones de futbolistas y fanáticos en todo el mundo.

“No se puede recomponer lo que nunca existió. 1000 días sin poder abrazarte pero igual te llevo conmigo, estás en las risas de tus nietos, en los abrazos con mi hermana, en las caricias de mamá, en cada recuerdo de la hermosa familia de fanáticos que nos dejaste”.

Dalma y Gianinna finalizaron el escrito expresándole el amor a su padre, a quien le solicitan señales para hacer justicia su muerte.

“¡Te amamos Babu! Te juro que esa banda de mafiosos va a caer y cuando caigan vamos a poder vivir en paz. Hasta que nos volvamos a encontrar te sigo escribiendo desde acá, seguí mandándome señales que me abrazan el alma, me hacen sentirte y me empujan a seguir. Gracias por ser mi Papá! Te extraño cada día un poco más!”.