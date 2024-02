50 años de Hello Kitty: la creadora revela la razón por la que no tiene boca

Hello Kitty ya llega a sus 50 años, medio siglo en el que no ha parado de producir y se ha convertido en todo un ícono a nivel mundial, tanto que tan solo su simple cara puede ser reconocida en cualquier lugar.

La popular muñeca Hello Kitty fue creada por Yuko Shimizu y su debut en el mercado estadounidense en 1976, producida por la compañía japonesa Sanrio en 1974.

Reconocida por su diminuto tamaño y el característico lazo color rosa -generalmente- que adorna su oreja izquierda, esta figura también es famosa por su peculiar característica: no tiene boca.

La ausencia de esa parte de su rostro siempre ha sido motivo de teorías y conspiraciones en los ya 50 años que lleva en el mercado. Pero lo que muchos no sabes es que existe un motivo por el cual Hello Kitty no posee una boca.

Uno de esos rumores exponía que hacía referencia a la hija de la creadora, sugiriendo que la falta de boca estaba vinculada a un pacto con el diablo para salvar a la pequeña de un cáncer terminal de boca.

A pesar de estas historias perturbadoras, Yuko Yamaguchi, la artista responsable del diseño posterior de Hello Kitty, desmintió que esto se debiera a algún vínculo oscuro.

En una entrevista para la revista Time en agosto de 2014, Yamaguchi reveló la verdadera razón detrás de la ausencia de boca en la muñeca.

La decisión de no dotar a Hello Kitty de una boca fue para permitir que las personas proyecten sus propias emociones en ella y se identifiquen con la figura, según expuso Yamaguchi.

Esta falta de expresión facial permite que cada individuo interprete y experimente sus propias emociones al interactuar con la gata, haciendo de Hello Kitty un símbolo universalmente reconocido de inocencia y simplicidad.