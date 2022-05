Harry Styles ‘dispara’ las reproducciones con su tercer álbum de estudio

La mejor prueba de ello parece ser su último lanzamiento, el álbum ‘Harry’s House’, que se configura en sus palabras “como su disco más íntimo hasta el momento”.

Lo más especial de este nuevo álbum del exintegrante de One Direction es que la mayoría de sus canciones fueron compuestas por él mismo, y temas como ‘Love of My Life’, ‘Daydreaming’ y ‘As it was’ ya encabezan las listas de reproducción.