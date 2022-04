Guns N’ Roses en Bogotá: esto cuestan las boletas para el concierto.

La boletería para clientes AVAL estará disponible desde este 20 de abril a las 9:00 AM en www.entradasamarillas.com y para público general desde el 22 de abril a partir de las 9:00 de la mañana.

Not In This Lifetime Tour fue la gira que en 2016 los trajo por última vez a Colombia, en Medellín.

Un show que reconectó al público con una de sus bandas más queridas de todos los tiempos.

Esta vez los seguidores de la banda esperan mucho más.

“Finalmente Colombia”, “Bienvenidos a Colombia Bogotá otra vez parceros” escribieron con emoción varios fans de la banda en la publicación que anuncia el concierto.