‘Godzilla vs. Kong: The New Empire’, mire el adelanto y fecha de estreno

Titulado ‘Godzilla vs. Kong: The New Empire’, la historia de estos gigantes monstruos se verán intimidados con una colosal amenaza desconocida que se esconde dentro del mundo, desafiando su propia existencia y la de los seres humanos.

Esta película profundizará además las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Skull Island.

Además se enfocará en explorar la relación entre la humanidad y los titanes, sobre todo cuando estos seres coexistieron juntos en este planeta.