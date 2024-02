¿Fredy Guarín se casa? Fotografía lo comprobaría

En diciembre de 2023, el exdeportista compartió una grabación en la que manifestaba que estaba siendo víctima de desalojo, pues en visiblemente acongojado y en aparente estado de embriaguez explicó que no lo dejaban ingresar a su vivienda, ubicada en Montería.

En la grabación compartida a través de su cuenta de Instagram, y que luego fue borrada, el exjugador de 37 años mencionó entre lágrimas “a un hombre no se le trata así”; sin embargo, no explica quien no lo dejaba entrar a su propiedad.

“Estoy en Montería otra vez, como un día decidí y ya llevó cuatro o cinco veces que no me dejan entrar a mi casa, la casa que yo compré con mi propia plata y no me dejan entrar. Paseo de La Castellana, ya les voy a mostrar videos y se los voy a publicar, pero a un hombre no se le trata así”, dijo el exfutbolista, quien se encontraba ab borde de un automóvil.

“Me hago responsable de lo que llegue a pasar, no doy nombres, pero simplemente les digo a ustedes que a un hombre no se le trata así, porque un hombre ha sido muy bueno, por más de que tenga sus errores, yo me hago responsable por mis errores, pero a un hombre no se le irrespeta así”, añadió.