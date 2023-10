Lokillo no seguirá en la FMS Colombia

Por su parte, el mismo Lokillo en sus redes sociales difundió un video explicando la situación.

"Debido al parón que tuvo FMS... Se me ha imposible poder continuar la temporada. Ya no es compatible con mi agenda. Estuvimos hasta el último momento buscando un espacio, pero es inviable. Quiero agradecer por la disposición... Esto no es un adiós, porque esta vaina me apasiona. Sé que voy a estar muy pronto de vuelta..."

Con respecto a los puntos, FMS Colombia explicó que los participantes del grupo b de la competencia, Nitro, Ken Zingle, Puppy, Diego MC y Airon, tomarán los tres puntos de sus respectivos enfrentamientos contra Lokillo. Además, se les sumará la media aritmética de PTS que hayan logrado hasta la fecha.