Filtran detalles del que sería el próximo gran lanzamiento de Shakira

En contraste con las expectativas de desamor que podrían asociarse a la artista después de su separación con Gerard Piqué, la letra filtrada sugiere una historia de amor en la que una mujer persiste en buscar una nueva relación, a pesar de las circunstancias. La lírica revela una narrativa cautivadora y emotiva, añadiendo un giro fresco al último repertorio musical conocido de Shakira.

La letra de la que sería la nueva canción de Shakira, señala: “Otra vez me dieron ganas y te llamé. Andaba sola y te busqué. Para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Andaba sola y te busqué. Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando, o en plan de amigos. Es que me está fascinando. Mejor no sigo. No es junto conmigo”.