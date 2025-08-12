El artista urbano Nicky Jam finalizó su gira europea Sunshine Tour 2025 con una serie de conciertos que registraron lleno total en cada ciudad visitada, según datos suministrados por su equipo de producción.

La gira, que se desarrolló durante varias semanas en diferentes puntos de Europa, incluyó escenarios de gran formato y otros de carácter más reducido, lo que permitió al cantante presentarse ante públicos diversos. El cierre del recorrido tuvo lugar en un periodo de cuatro días consecutivos, entre el 25 y el 27 de julio, en España e Italia.

El 25 de julio, Nicky Jam se presentó en La Palma de Santa Cruz, como parte de la programación del Lustra Fest. La organización estimó la asistencia en aproximadamente 10.000 personas. El 26 de julio, el artista cumplió una doble jornada en territorio español: primero en el Puro Latino Festival de Cádiz, uno de los eventos musicales más concurridos del verano, donde actuó frente a unas 25.000 personas, y más tarde en el club Fitz Marbella, que registró un aforo completo de 1.500 asistentes.

El último concierto de la gira tuvo lugar el 27 de julio en San Benedetto del Tronto, Italia, en el marco del Hola Fest. Allí, cerca de 7.000 espectadores presenciaron la presentación, que incluyó un repertorio de éxitos de distintas etapas de su carrera.

De acuerdo con el equipo de producción, el Sunshine Tour 2025 buscó no solo la promoción de la música de Nicky Jam en el mercado europeo, sino también fortalecer la conexión con su base de seguidores en la región. La propuesta artística combinó sus temas más reconocidos con interpretaciones adaptadas a cada escenario, así como interacciones con el público en idioma local en algunas presentaciones.

Con este cierre, Nicky Jam completa una agenda de actuaciones internacionales que, según fuentes cercanas al artista, se reanudará en América Latina durante la segunda mitad de 2025.