Ex novio de Greeicy Rendón confesó que era homosexual cuando estaba con ella

Santiago confesó que le mintió a la artista sobre su orientación sexual y esto fue una experiencia “horrible” para él, debido a que compañeros de set le dijeron que no revelara la verdad puesto que Colombia era muy machista.

“(Me dicen) Que era todo muy machista allá y me dijeron, no podés decirlo, me lo hicieron saber”, reveló el argentino.

Talledo explicó que desde que vio a la caleña le gustó y por eso le mintió: “yo la conocí a ella y me encantó, me volvió loco, pero yo a ella le mentí. ¡Pobre!”. El actor finalizó diciendo que la actualidad tiene buena relación con la cantante colombiana.