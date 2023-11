Estrenan documental sobre Now and Then, la última canción de The Beatles

Se cree que Lennon grabó la canción en torno a 1978, siete años después de la ruptura de la banda y en un período en el que el cantante escribía numerosos temas dedicados al amor.

El milagro de la canción, la voz limpia y clara de Lennon, llega gracias a la inteligencia artificial. El software consiguió separar la voz de Lennon del piano en la maqueta original, algo que ya se había intentado antes pero nunca se había conseguido.

Por ello, para conmemorar este momento histórico en la música mundial, la plataforma de streaming Disney+ estrenó el documental Now And Then – The Last Beatles Song.

La pieza de 12 minutos de duración, escrito y dirigido por Oliver Murray, cuenta la historia detrás de la canción de The Beatles “Now And Then”, con filmaciones y comentarios exclusivos de Paul McCartney, Ringo Star, George Harrison, Sean Ono Lennon y Peter Jackson.

Al hablar del cortometraje, Murray dijo: “El legado de The Beatles sentó una de las bases más importantes de la cultura juvenil. Es un gran honor que me hayan dado la responsabilidad de contar esta historia, y creo que despertará muchas emociones diferentes en la audiencia, ya que todos tenemos una relación muy personal con el trabajo de la banda. Now And Then – The Last Beatles Song es una historia de arqueología musical y del vínculo de hermandad entre cuatro muchachos que le regalaron al mundo algunos de los espectáculos más populares de la historia”.