A esto se dedican Mariana y Camila Dávalos, modelos de cuadernos en los 2000

Se conoció que Mariana fusiona su rol de madre de tres niños (11, 8 y 3 años) y empresaria con la creación de Uhmana, una marca de vestidos de baño y ropa de playa.

“En este proyecto me acompaña una diseñadora que me apoya en todos los diseños, yo me dejo guiar mucho por lo que visualmente funciona y mis gustos, además Cami me asesora mucho”, dijo al medio antioqueño.

“En esta nueva faceta he aprendido a valorar mucho más el esfuerzo de las marcas, porque ahora ya conozco desde cero todo lo que hay detrás para hacer un vestido de baño, hay sufrimiento, felicidad, errores”, añadió.