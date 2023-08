Fama y depresión marcaron a César Millán durante ‘El Encantador de Perros’

"Tuve pensamientos suicidas a causa de un sentimiento de fracaso. Ese sentimiento de fallar y no ser lo suficientemente bueno. Hablas contigo mismo, piensas que nadie te quiere, que tu clan no te quiere. Y mi clan familiar simplemente se fue... Es como si tu casa estuviera ardiendo y no pudieras hacer nada", afirmó César en 2018.

En 2021 Cesar regresó a la pantalla chica con un nuevo formato para la plataforma de streaming Disney+, que también fue producido por National Geographic, llamado 'Mejor humano, mejor perro’.

“Cesar regresa para rehabilitar perros y entrenar padres de mascotas. Los refugios para perros vacíos y el récord de adopciones significan que Estados Unidos lo necesita más que nunca. Su positivismo es un faro de luz en estos momentos turbulentos, su actitud dinámica y sus transformaciones reconfortantes nos hacen sentir que podemos superar todos los obstáculos... ¡comenzando por nuestros amigos de cuatro patas!”, apunta Disney+.